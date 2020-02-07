Казань, , 18:56 — REGNUM Приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета России организовало доследственную проверку по факту крушения вертолёта Bell 407 в Татарии, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, вертолёт с заместителем председателя комитета Государственной думы по аграрным вопросам Айратом Хайруллиным потерпел крушение в окрестностях Казани. По предварительным данным, в вертолёте также находились помощник депутата и пилот.

Официальной информации о судьбе находившихся на борту до настоящего времени не поступало.

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