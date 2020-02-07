Киров, , 18:51 — REGNUM В ходе проверки не было зафиксировано случаев смерти ветеранов во время дежурства анестезиолога, который заявил на форуме, что отключал аппарат искусственной вентиляции лёгких ветеранам. Об этом заявили в министерстве здравоохранения Кировской области.

При этом сотрудник с такими инициалами действительно работает в Кировском госпитале для ветеранов войн, однако он утверждает, что не принимал участия в общении на форуме. Кроме того, подобные бейдж и рабочая одежда не используются сотрудниками указанного учреждения.

В минздраве добавили, что проводят тщательную проверку, устанавливая все обстоятельства произошедшего, сообщает ГТРК Вятка.

Как сообщало ИА REGNUM, следственное управление СКР по Кировской области также проводит проверку информации о возможном убийстве ветеранов анестезиологом. На одном из форумов пользователь, представившись медиком, рассказал, что якобы убивает пациентов, отключая их от аппарата искусственной вентиляции лёгких. Анонимного пользователя форумчане вычислили по бейджу. Одним из пользователей является медицинский брат-анастезист КОГБУЗ «Кировский областной госпиталь для ветеранов войн». По словам лиц, осуществляющих с ним переписку, он якобы отключает пациентов от искусственной вентиляции легких. Пользователь сообщил об убийстве десяти пациентов.

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