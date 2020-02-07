Варшава, , 20:03 — REGNUM Один человек погиб, ещё четверо получили травмы во время подземного толчка на шахте на юго-западе Польши. Об этом 7 февраля сообщает радиостанция RMF FM.

ЧП произошло на шахте «Рудна» в Нижней Силезии. На момент землетрясения силой 6,0 по десятибалльной шкале, в шахте находились пять человек. Спасателям удалось вытащить всех шахтёров на поверхность.

Один из горняков погиб, четверо пострадали. Погибшему было 35 лет, он работал на шахте более 12 лет. Трое из пострадавших получили ушибы, у одного травмы головы и ног. Все четверо были переданы медикам на обследование. По данным врачей, жизнь пострадавших вне опасности.

В настоящее время работы на шахте прекращены. Начиная с 10 февраля начнёт работу специально созданная комиссия, которая будет выяснять все обстоятельства ЧП на шахте. В комиссию вошли сотрудники горного завода «Рудна» и районного горного управления. Президент корпорации KGHM Polska Miedź, которой принадлежит шахта, объявил трёхдневный траур во всех филиалах компании в связи с трагедией.

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