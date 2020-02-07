Воронеж, , 18:25 — REGNUM В Воронеже ведутся поиски волка — жителей, в случае встречи с животным, просят звонить по номеру 112. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 февраля в пресс-службе мэрии Воронежа.

«В систему 112 поступало сообщение, что на территории микрорайона Малышево замечен волк. По визуальным признакам животное имеет хозяина (имеется ошейник). На место выезжали соответствующие службы, на территории микрорайона волка не обнаружили», — сообщили в мэрии.

Как пояснили в администрации города, у одного из жителей Малышево на конюшне содержится домашний волк. Однако, по утверждению хозяина, он находится в будке.

«В случае если волк (или похожее животное) будет вновь замечено на территории, необходимо незамедлительно позвонить в 112, чтобы на место выехали специалисты для принятия мер», — уточнили в пресс-службе мэрии.