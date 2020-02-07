Новокузнецк, Кемеровская область, , 18:15 — REGNUM Один человек погиб и ещё семеро пострадали в результате ДТП с участием автомобиля, перевозившего детскую спортивную команду, в Кемеровской области. Об этом сообщает 7 февраля пресс-служба регионального управления МВД России.

По информации ведомства, авария произошла в Новокузнецком районе на 213-м километре автодороги Бийск — Мартыново — Новокузнецк.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля LADA выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с минивэном Hyundai, в котором находилась детская команда из Магадана, возвращавшаяся с соревнований и направлявшаяся в аэропорт Новокузнецка.

В результате аварии водитель LADA от полученных травм скончался на месте. Cемь пассажиров Hyundai доставлены в больницу для обследования.

Сообщается, что на место были направлены сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа МВД по Новокузнецкому району. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.