Подольск, Московская область, , 19:09 — REGNUM Проверка после гибели девятиклассника на уроке физкультуры начата следователями в подмосковном городе Подольске. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета по региону.

По предварительным данным, 15-летнему подростку стало плохо на уроке физкультуры во время игры в баскетбол. Ребёнок сел на скамейку и потерял сознание. Подъехавшая бригада скорой помощи констатировала смерть подростка.

Уточняется, что в медицинской карте ребёнка значилось наличие у него сердечного заболевания, которое дозволяло ему заниматься физкультурой.

В настоящее время в школе работают следователи, проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств гибели ребёнка, изымается нужная документация, опрашиваются одноклассники погибшего, педагоги и очевидцы произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели подростка во время урока физкультуры в школе подмосковного города Подольска.

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