Бобруйск, , 18:04 — REGNUM Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии опубликовал перечень иностранных продуктов, не соответствующих требованиям. В «черном» списке оказались мурманские консервы «Печень трески».

В консервах с маркировкой «Санта Бремор», изготовленных в 2018 году, были найдены остатки от зачистки рыбы, кровь, нежизнеспособные личинки гельминтов и гельминты.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Коми пожаловались на поставку ядовитой рыбы из Мурманской и Архангельской областей. В продукции было обнаружено превышение показателей химических и токсических элементов: мышьяка, кадмия и ртути.