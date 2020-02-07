Томск, , 17:46 — REGNUM Проводится проверка информации о стрельбе мужчины из травматического пистолета на улице Томска. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Томской области.

Уточняется, что проверка проводится по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина. По предварительным данным, днём 7 февраля работники коммерческого предприятия чистили крышу стоматологической поликлиники №1 в Томске от снега.

Из соседнего дома вышел мужчина и потребовал прекратить уборку, так как снег падал на его участок. Повторив свои требования, томич выстрелил из травматического пистолета в воздух. Затем он направил пистолет в сторону крыши поликлиники и пригрозил, что выстрелит в мужчин, чистивших крышу.

В ведомстве уточнили, что для проведения проверки создана следственная группа.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным местных массмедиа, в результате инцидента никто не пострадал.

Читайте ранее в этом сюжете: Томич открыл стрельбу по рабочему, убиравшему снег с крыши