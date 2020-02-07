В окрестностях Казани потерпел крушение вертолёт Bell 407, принадлежащий депутату Госдумы РФ Айрату Хайруллину («Единая Россия»). Авиакатастрофа случилась в шести километрах от посёлка Левашово.

По предварительным данным, обнародованным рядом СМИ, на борту вертолёта, упавшего в болотистой местности, находились сам депутат, а также его помощник и пилот

Обложка. Крушение вертолета. (сс) pcgis