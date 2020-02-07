7 Февраля
17:55
Айрат Хайруллин. Фото: duma.gov.ru
17:51
Вместе с тем Telegram-канал Life Shot сообщает, что упавший Bell 407 удалось обнаружить со спасательных вертолётов, однако приземлиться ему не удалось из-за болотистой местности.
17:49
Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на помощницу депутата Айрата Хайруллина, он действительно находился с рабочим визитом в Казани.
17:49
Как сообщает Telegram-канал Mash, спасателям удалось добраться до места, в районе которого вертолёт исчез с радаров, однако его там не оказалось.
17:47
Как сообщает Telegram-канал Mash, в МВД подтвердили, что упавший вертолёт принадлежит депутату Госдумы Айрату Хайруллину.