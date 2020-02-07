7 Февраля
 
17:55

Айрат Хайруллин. Фото: duma.gov.ru

17:51

Вместе с тем Telegram-канал Life Shot сообщает, что упавший Bell 407 удалось обнаружить со спасательных вертолётов, однако приземлиться ему не удалось из-за болотистой местности.

17:49

Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на помощницу депутата Айрата Хайруллина, он действительно находился с рабочим визитом в Казани.

17:49

Как сообщает Telegram-канал Mash, спасателям удалось добраться до места, в районе которого вертолёт исчез с радаров, однако его там не оказалось.

17:47

Как сообщает Telegram-канал Mash, в МВД подтвердили, что упавший вертолёт принадлежит депутату Госдумы Айрату Хайруллину.