Санкт-Петербург, , 17:42 — REGNUM Российский рыболовный траулер Pongoma, затонувший у берегов Эстонии, сгубили тяжёлые погодные условия, рассказал 7 февраля капитан судна Виктор Питкевич порталу телерадиовещания ERR.

Питкевич подчеркнул, что траулер ни с чем не сталкивался, а причиной его гибели стали обледенение и высокая волна на море.

«Никакого столкновения не было. Но погодные условия были на пределе для этого судна — высокая волна, обледенение. Мы останавливались и окалывались», — сказал Виктор Питкевич.

Он пояснил, что траулер Pongoma шёл без груза из Санкт-Петербурга в Калининград и во время перехода перестало работать рулевое управление.

Когда начали выяснять причину, обнаружили, что моторный отсек уже заполнен водой. После этого началось затопление второго отсека и через 30 минут траулер лёг на борт. Ещё полчаса траулер держался на поверхности моря, что дало экипажу время спустить спасательный плотик и перелезть в него.

«В плотике тоже была вода, два человека сильно переохладились. Через полтора часа подошел российский танкер, нас подняли на борт», — рассказал капитан траулера.

С борта танкера экипаж был вывезен в больницы финским и эстонским вертолётами.

«Нас осмотрели, выпустили и в семь утра мы уже были в посольстве. С танкера в вертолет нас поднимали в люльке. Все было сделано очень профессионально, мы очень благодарны ребятам», — сказал Виктор Питкевич.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 7 февраля российское рыболовецкое судно Pongoma с экипажем из семи человек затонуло в 24 км от побережья Эстонии.

Двое моряков были доставлены в Финляндию, ещё пятеро — в Эстонию. После медосмотра все российские моряки были переданы посольству РФ.

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