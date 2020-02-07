Малоярославецкий район, Калужская область, , 19:00 — REGNUM Тело 45-летнего мужчины с колото-резаным ранением было найдено в одной из квартир в Малоярославецком районе Калужской области, сообщили 7 февраля корреспонденту ИА REGNUM в региональном следственном управлении СК России.

По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По подозрению в совершении преступления задержана 42-летняя сожительница погибшего. Женщина вину в совершении преступления признала, пояснив, что поссорилась с сожителем из-за спиртного.

Подозреваемая заключена под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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