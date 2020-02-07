Москва, , 17:24 — REGNUM Кузьминский суд Москвы заочно приговорил к 1 году и 8 месяцам колонии героиню статьи «Героин — собственность модели» Тэо Логос (также известную как Анна Глазова), за хранение наркотиков, сообщает ТАСС.

Женщина была задержана в начале 2019 года. При ней была обнаружена стеклянная баночка с 0,4 грамма героина. Позднее её отпустили под подписку о невыезде.

Поскольку Тео Логос не явилась на судебное заседание, где был объявлен приговор, суд после объявил её в федеральный розыск.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что в связи с формированием у читателей положительного образа лиц, употребляющих наркотики, статья «Героин — собственность модели» была заблокирована Роскомнадзором.