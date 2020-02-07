Ош, Киргизия, , 17:23 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Киргизии задержали в городе Ош 42-летнего неоднократно ранее судимого наркоторговца. Об этом сообщает пресс-служба Ошского управления внутренних дел.

Задержанный показал милиционерам дом, в котором хранил несколько мешков с наркотиками. В ходе обыска в нем было обнаружено более 101 кг марихуаны. Мужчина признался, что заготавливал ее для последующей продажи.

В отношении арестованного наркоторговца возбудили уголовное дело по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта». Теперь ему грозит до двенадцати лет и шести месяцев лишения свободы.