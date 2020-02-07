Венеция, Италия, , 17:15 — REGNUM Итальянские карабинеры арестовали в одной из гостиниц Венеции гражданина России, которого с 2013 года разыскивают российские правоохранители за причастность к убийству четырёх человек, сообщает 7 февраля РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

Задержанный, 51-летний мужчина, остановился с женой и сыном в одной из гостиниц, администрация которой и сообщила карабинерам о человеке, похожем на преступника, находящегося в розыске Интерпола.

Арестованный мужчина считается одним из главарей преступной организации, действовавшей в московском регионе.

«Российский суд считает его виновным в организации убийства четырёх человек в 2012 году в квартире города Раменское», — цитирует агентство пояснение офицера итальянской полиции.

Уточняется, что арестованный преступник несколько лет проживал в районе испанской Малаги, а в ноябре 2019 года в его отношении был оформлен международный ордер на арест.

Читайте ранее в этом сюжете: Около 140 граждан Латвии ежегодно объявляют в международный розыск — СМИ