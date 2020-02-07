Пенза, , 17:01 — REGNUM В Пензенской области в 2019 году произошёл незначительный рост количества преступлений — в первую очередь за счёт увеличения числа краж денег с банковских счетов граждан и бесконтактных мошенничеств. Об этом заявил начальник управления МВД России по Пензенской области Сергей Щёткин на очередной сессии Законодательного собрания региона c отчётом о состоянии оперативной обстановки и результатах работы органов внутренних дел за 2019 год. При этом он отметил, что уровень преступности в регионе остается одним из самых низких в Приволжском федеральном округе.

Сергей Щёткин отметил, что за 2019 год сотрудники ГИБДД пресекли более 1 млн нарушений Правил дорожного движения, 844 уголовных дела возбуждено в отношении водителей, управлявших в состоянии алкогольного опьянения, задержано около 4 тыс. нетрезвых водителей.

Основными вопросами, требующего особого внимания, начальник управления назвал профилактику ДТП с участием несовершеннолетних и оснащение автомобильных дорог комплексами автоматической фиксации нарушений.