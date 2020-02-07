Анапа, Краснодарский край, , 17:39 — REGNUM Двое мужчин и одна женщина, члены одной семьи, погибли, отравившись угарным газом в частном жилом доме в городе Анапе Краснодарского края. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Информация о гибели троих человек поступила в правоохранительные органы днём 7 февраля. 50-летний мужчина, его 41-летняя супруга и их 22-летний сын проживали в Анапе в съёмном жилье. Хозяин жилья несколько раз предпринял безуспешные попытки с ними связаться, после чего приехал в дом, где обнаружил тела погибших.

Прибывшие на место происшествия правоохранители не нашли на телах следов насилия. Отмечается, что в момент обнаружения тел в доме ощущался сильный запах газа.

В настоящее время по факту гибели людей проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства трагедии. Предварительной причиной смерти названо отравление газом.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении тела девочки-подростка в частном доме в Волгограде. Предварительно, девочка могла погибнуть от отравления угарным газом.

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