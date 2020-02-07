Ульяновск, , 16:21 — REGNUM В Ульяновской области завершились судебные разбирательства в связи с убийством полугодовалого мальчика, который получил смертельные травмы головы. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Перед судом предстал 27-летний житель рабочего посёлка Цильна Ульяновского района. Следствием и судом установлено, что 14 мая 2019 года осужденный в ходе ссоры с супругой несколько раз ударил полугодовалого мальчика по голове, причинив ему смертельные ранения. По данным управления, в момент совершения преступления мужчина был пьян, а причиной конфликта стала ревность.

Коллегия присяжных заседателей единогласно признала мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью»). Приговором суда ему назначено наказание 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также он должен выплатить матери ребёнка 2 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Мелекесском районе Ульяновской области был вынесен приговор местному жителю, который едва не убил вилкой младенца. В ходе разбирательств было установлено, что в тот вечер мать ребёнка поссорилась со своим гражданским мужем, который при «потасовке нанёс ее дочери руками, вилкой и ножом более 20 ударов в различные части тела». Мужчина получил девять лет строгого режима.

Подробнее: В Ульяновской области вынесен приговор по делу об исколотой вилкой девочке