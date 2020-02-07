Тбилиси, , 16:21 — REGNUM

Движение всех видов автотранспорта на участке Гудаури-Коби автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс, которая связывает Грузию и Россию, 7 февраля прекратилось. В ночь на 7 февраля департамент автомобильных дорог Грузии ввел запрет на движение прицепного и полуприцепного транспорта, а с 9:00 часов утра закрыл дорогу и для остальных видов автомобилей.

Причиной называются сложные метеорологические условия и повышенная опасность схода лавин. В агентстве охраны окружающей среды обнадеживающих прогнозов на ближайшие часы не дают. Как сообщают грузинские телекомпании, с обеих сторон грузино-российской границы уже несколько часов стоят очереди автомобилей в ожидании, что их пропустят.

Аналогичная ситуация сложилась на этом участке и неделю назад, когда 31 января из-за обильного снегопада и опасности схода лавин департамент автодорог закрыл движение от Гудаури до Коби. Тогда владельцам автомобилей и пассажирам пришлось простоять на границе больше 2 суток.

Ограничения 7 февраля действуют и на некоторых других высокогорных участках автодорог Грузии внутригосударственного значения.