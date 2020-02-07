Тбилиси, , 16:20 — REGNUM В деле о самоубийстве 15-летнего подростка из Тбилиси к ответственности могут быть привлечены ещё два сотрудника МВД Грузии. Об этом 7 февраля заявила на брифинге глава Службы государственного инспектора Грузии Лонда Толорая, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Как рассказала Толорая, двое полицейских подозреваются в том, что они нарушили Кодекс полицейской этики и принципы ювенальной юстиции во время допроса школьника. Служба госинспектора направила в Генеральную инспекцию МВД Грузии обращение, где призвала рассмотреть вопрос «о возможной дисциплинарной ответственности» по данным сотрудникам.

Как передавало ИА REGNUM, в середине декабря 2019 года в Тбилиси 15-летний школьник совершил суицид после допросов в полиции. В отношении следователя, которая допрашивала подростка, возбуждено уголовное дело. Ей может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.