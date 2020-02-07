Ярославль, 7 февраля 2020, 16:00 — REGNUM Длина ледяных заторов на Волге под Ярославлем составляет 30−35 километров. Об этом говорится в сообщении Росводресурсов по итогам Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, заторы стали причиной паводка, который подтапливает Ярославль и окрестности. Но взрывать их или разбивать иными средствами специалисты считают нецелесообразным.
В ведомстве говорят, что услышали опасения регионов и будут думать, как стабилизировать ситуацию. Пока что прогноз неблагоприятный.
Стоит отметить, что ледовые торосы продолжают нарастать, в том числе и в самом Ярославле.
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