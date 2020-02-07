Санкт-Петербург, , 16:01 — REGNUM Районные суды Петербурга в 300-й раз получили сообщения о «заминировании», начиная с конца ноября 2019 года, когда злоумышленники начали массированную рассылку угроз. Об этом сообщает 7 февраля объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Наиболее часто сообщения о «заминировании» получал Октябрьский районный суд. Сегодня, «по традиции», посетители и служащие этого учреждения Фемиды вновь эвакуированы. Также ждет проверки Красногвардейский районный суд.

Как уточняют в пресс-службе, помимо перечисленных судов, сегодня угрозы «взорваться» получили более сотни детских садов города.

Злоумышленники также заявляют, что не боятся работы спецслужб и операторов по блокировке сервисов анонимной электронной почты.

«Когда Роскомнадзор заблокирует все годные почтовые ящики начну прозвон через IP — телефонию <…> База стационарных телефонов уже собирается», — говорится в тексте сообщения, полученного судом.

Читайте ранее в этом сюжете: Петербургские суды второй раз за день эвакуировались из-за «минёров»