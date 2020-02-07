Москва, , 15:51 — REGNUM Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации завершило расследование уголовного дела в отношении националистической движения «Чёрный блок», сообщили на официальном сайте ведомства.

Перед судом предстанут: Владимир Комарницкий, Дмитрий Спорыхин, Артем Воробьев, Дмитрий Никитин и Виктор Трофимов. Следствие инкриминирует им совершение преступлений по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ («Создание экстремистского сообщества»), п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Действия, направленные на возбуждение ненависти, либо вражды, а также на унижение достоинства человека организованной группой»), ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использование с использованием информационно-телекоммуникационных сетей»), ч.1 ст. 212 УК РФ («Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием»), ч. 1 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей»), ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц»).

Движение «Чёрный блок» выступало за создание «Русского национального государства», в котором бы работало «Русское Народное Право». Так же члены движения выступали за снятие моратория на смертную казнь и высылку нелегальных мигрантов из страны.

По сообщениям СМИ, после ареста создателя организации Владимира Комарницкого движение самораспустилось.