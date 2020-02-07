Тобольск, Тюменская область, , 15:44 — REGNUM В тюменском Тобольске жильцов общежития в 4 микрорайоне, 29"г» эвакуировали 7 февраля из-за боевого снаряда. Его обнаружили работники во время ремонта, сообщает пресс-служба горадминистрация.

В социальных сетях сообщают о быстрой эвакуации жителей дома и размещении их в автобусы. По информации мэрии, боеприпас деактивируют в положенном порядке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 февраля в Тобольске были эвакуированы из-за ложного сообщения об опасном предмете школа № 2 и больничный корпус, расположенный рядом с учебным заведением.

Читайте ранее в этом сюжете: «Телефонный террорист» всполошил школу и больницу в Тобольске