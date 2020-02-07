Киров, 7 февраля 2020, 15:42 — REGNUM В Кирове следственные органы проверяют информацию о возможных противоправных действиях медработника, сообщает СУ СКР по Кировской области. Речь идёт о возможном убийстве анестезиологом десяти ветеранов.
В местной прессе прошла информация о сотруднике медицинского учреждения, который якобы убивал пациентов — ветеранов. Это началось после того, как на форуме один из пользователей, представившись медиком, рассказал, что якобы убивает пациентов, отключая их от аппарата искусственной вентиляции лёгких. Анонимного пользователя форумчане вычислили по бейджу.
По данным местных изданий, анонимный пользователь сообщил о десяти убитых пациентах.
Правоохранители проверяют данную информацию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.