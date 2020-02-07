Киров, , 15:42 — REGNUM В Кирове следственные органы проверяют информацию о возможных противоправных действиях медработника, сообщает СУ СКР по Кировской области. Речь идёт о возможном убийстве анестезиологом десяти ветеранов.

В местной прессе прошла информация о сотруднике медицинского учреждения, который якобы убивал пациентов — ветеранов. Это началось после того, как на форуме один из пользователей, представившись медиком, рассказал, что якобы убивает пациентов, отключая их от аппарата искусственной вентиляции лёгких. Анонимного пользователя форумчане вычислили по бейджу.

«Была выявлена публикация, размещенная на одном из интернет-порталов, в которой сообщалось, что в ходе переписки пользователей одного из форумов было выдвинуто предположение, что одним из пользователей является медицинский брат-анастезист КОГБУЗ «Кировский областной госпиталь для ветеранов войн». По словам лиц, осуществляющих с ним переписку, он якобы отключает пациентов от искусственной вентиляции легких», — говорят в региональном следственном управлении.

По данным местных изданий, анонимный пользователь сообщил о десяти убитых пациентах.

Правоохранители проверяют данную информацию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.