Рязань, , 15:39 — REGNUM Мужчина 1959 года рождения погиб 7 февраля на предприятии, производящем противопожарное оборудование, в Рязани. По факту гибели рабочего начата проверка, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

ЧП произошло во время проверки герметичности коллектора под высоким давлением. Из-за разрыва шланга травмы получили двое рабочих: один скончался на месте происшествия, другого госпитализировали.

Следователи начали проверку, в том числе действий лиц, ответственных за обеспечение безопасности при проводимых работах.