Мапуту, , 15:29 — REGNUM Кузнечики опустошали посевы во многих районах южного Мозамбика в последние два месяца. Об этом передает ВВС Africa.

По словам представителя министерства сельского хозяйства восточноафриканской страны Элиаса Мулы, к настоящему моменту насекомые уничтожили более 10 гектаров посевов, что составляет около 30 тонн зерновых.

Кроме того, на пострадавших от кузнечиков полях произрастали кукуруза, батат и бобы, добавил он.

«Фермеры понимают, какого рода кузнечиков я имею в виду. Они едят все листья или повреждают их, сокращая урожай», — заявил он.

Мула также сказал, что в районы Марракуене, Манхики и Боане были направлены эксперты, которые будут распылять инсектициды для борьбы с насекомыми.