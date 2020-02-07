Москва, , 15:18 — REGNUM Заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Халил Арсланов должен быть заключён под стражу, полагает следствие. Об этом сообщает 7 февраля РИА Новости.

Дело Арсланова рассматривает 235-й гарнизонный военный суд Москвы. Следствие попросило для него меру пресечения в виде ареста.

Из материалов суда следует, что прежде в деле рассматривались три контракта с «Воентелекомом» стоимостью 640 млн рублей. По версии следствия, генерал Арсланов причастен к махинациям при закупке спецтехники для Вооружённых сил РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, теперь в деле появились новые эпизоды.

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