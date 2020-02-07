Липецк, , 15:14 — REGNUM В Липецке ночью с 6 на 7 февраля на улицы города для обработки от гололёда вышла 41 единица спецтехники. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба мэрии.

Днём на обработку улиц вышла 61 машина. За сутки на дороги высыпали 75 тонн соли и более 570 тонн смеси песка и соли. Особенно тщательно обрабатывают аварийно опасные участки: спуски, повороты, остановки, а также прилегающие к социальных учреждениям территории.

Гололёд и холодную погоду липчанам придётся терпеть как минимум до конца выходных. Синоптики предупреждают, что в течение трёх дней в регионе температура снизится до 10−11 градусов мороза.