Калуга, , 15:02 — REGNUM В Калуге в новом городском парке на улице Марата вечером 5 февраля неизвестные подожгли деревянную ротонду. Огнём была уничтожена внутренняя обшивка конструкции из поликарбоната площадью пять квадратных метров и обуглен каркас площадью три квадратных метра. Предположительно, причиной пожара был поджог. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области.

Огнём была уничтожена внутренняя обшивка конструкции из поликарбоната площадью пять квадратных метров. 40.mchs.gov.ru

По информации Центра компетенций по вопросам городской среды «ТОЛК», калужская ротонда обретет новую функцию и, возможно, изменит свой облик. Восстановить арт-объект планируется в самое ближайшее время. Ведь уже в марте 2020 года ротонда должна стать презентационной площадкой проектов к празднованию 650-летия Калуги.

В Калуге ротонду построили из 15 тыс. деревянных брусков для выставки «АРХ Москва-2019». В новом городском парке областного центра арт-объект был смонтирован в августе 2019 года.

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