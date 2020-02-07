Калуга, 7 февраля 2020, 15:02 — REGNUM В Калуге в новом городском парке на улице Марата вечером 5 февраля неизвестные подожгли деревянную ротонду. Огнём была уничтожена внутренняя обшивка конструкции из поликарбоната площадью пять квадратных метров и обуглен каркас площадью три квадратных метра. Предположительно, причиной пожара был поджог. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области.
По информации Центра компетенций по вопросам городской среды «ТОЛК», калужская ротонда обретет новую функцию и, возможно, изменит свой облик. Восстановить арт-объект планируется в самое ближайшее время. Ведь уже в марте 2020 года ротонда должна стать презентационной площадкой проектов к празднованию 650-летия Калуги.
В Калуге ротонду построили из 15 тыс. деревянных брусков для выставки «АРХ Москва-2019». В новом городском парке областного центра арт-объект был смонтирован в августе 2019 года.
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