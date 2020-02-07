Чебоксары, 7 февраля 2020, 14:53 — REGNUM В чувашском Новочебоксарске проверяется информация о принудительных сборах у первоклассников в одной школ. Об этом сообщает прокуратура Чувашии.
В ведомстве отмечают, что речь идёт о возможных поборах «со всех учащихся одного из первых классов городской школы под предлогом приобретения мебели и фурнитуры для окон». Данная информация появилась ранее в интернете.
В прокуратуре напоминают, что материально-техническое оснащение школ входит в компетенцию органов власти и образовательной организации. Взносы от родителей на ремонт классов допускаются, но они должны быть добровольными.
Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года в чувашском Канаше директор одной из городских школ признан виновным в злоупотреблении полномочиями: он пять лет забирал часть учительских премий.
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