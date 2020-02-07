Тюмень, , 14:49 — REGNUM В Тюмени гражданина без определенного места жительства обвиняют в том, что он разбил автомобиль, мешавший ему копаться в мусорных баках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Инцидент произошёл в конце декабря 2019 года. Поступило заявление о разбитой машине, припаркованной у мусорных баков. Был вычислен 36-летний подозреваемый, который признался, что автомобиль мешал ему копаться в мусоре и он подручными средствами нанёс транспортному средству множественные удары. Ущерб составил 230 тыс. рублей.

В отношение бездомного гражданина было возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.