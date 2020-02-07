Чемальский район, Алтай, , 14:47 — REGNUM В Чемальском районе Республики Алтай вынесли приговор 36-летнему местному жителю, обвиняемому в изнасиловании 15-летней девочки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

16 мая потерпевшая вместе с младшей сестрой и братом, а также 14-летней подругой пошли в цирк. В конце к ним подошёл ранее судимый мужчина, предложив поехать на туристическую стоянку, обещая покатать на лошадях.

«После того как четверо несовершеннолетних проехали с ним на вышеуказанную стоянку и покатались на лошадях, злоумышленник, находясь в расположенном на территории стоянки вагончике, заведомо зная о несовершеннолетнем возрасте потерпевшей, совершил с 15-летней девочкой насильственный половой акт», — отметили в СКР.

Суд признал подсудимого виновным и приговорил к 8 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

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