Владикавказ, , 14:53 — REGNUM Уголовное дело о хищении чужого имущества в особо крупном размере возбуждено в отношении начальника управления ФСИН России по Северной Осетии Юрия Емельянова. Об этом сообщает 7 февраля пресс-служба следственного управления СКР по региону.

47-летнему полковнику внутренней службы инкриминируют преступление по ч. 4 ст. 160 УК РФ, «Хищение чужого имущества, вверенного виновному в особо крупном размере». По версии следствия, в апреле 2019 года по его указанию был заключен контракт на капитальный ремонт общежитий для спецконтингента в колонии Владикавказа.

Ремонт выполнен не был, однако выделенные на него 3 млн рублей были переданы компании, обещавшей выполнить эту работу.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Емельянов был задержан 6 февраля. Он возглавляет ФСИН региона с 19 сентября 2016 года.

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