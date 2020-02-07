Самара, , 14:47 — REGNUM Эвакуация из торгового центра «Аврора» в Самаре произошла из-за задымления на цокольном этаже здания. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о том, что в торговом центре сработала пожарная сигнализация, поступило на пульт спасателям в 13:44 часов 7 февраля.

По повышенному рангу вызова были подняты спецподразделения. Прибыв на место происшествия пожарные установили, что из здания эвакуируют людей, а на цокольном этаже центра чувствуется слабый запах дыма.

В настоящее время огнеборцы выясняют причины задымления. Сообщается, что во время происшествия никто не пострадал.

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