Турочакский район, Алтай, , 14:31 — REGNUM В Турочакском районе Алтая завершился суд над 25-летним местным жителем, которого обвиняли в покушении на изнасилование пожилой женщины. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, инцидент произошёл поздно вечером 22 июня 2019 года. Находясь в состоянии опьянения, подсудимый избивая 68-летнюю женщину, угрожая убийством, пытался её изнасиловать. Однако он не смог довести умысел до конца.

«Сразу после этого он же с применением насилия и угрозой убийством совершил в отношении потерпевшей иные насильственные действия сексуального характера, а затем вновь пытался совершить с ней насильственный половой акт», — добавили в управлении.

В итоге суд признал злоумышленника виновным и приговорил к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

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