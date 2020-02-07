7 февраля 2020 | Время чтения 4 мин

Не прошло и года после вынесения приговора бывшему директору детского дома в Алтайском крае, как случился новый скандал: группировка старших ребят не ходит в школу, устраивает по вечерам пьянки и оргии, истязает тех, кто не может дать сдачи, курит прямо в спальнях и кроет матом воспитателей за замечания. Новое руководство и органы опеки, неоднократно получавшие жалобы как от пострадавших воспитанников, так и от преподавателей, пытаются спрятать концы в воду.

Светлана Шаповалова, , 15:04 — REGNUM В редакцию ИА REGNUM обратилась тётя двух воспитанников одного из детских домов в Алтайском крае. Накануне она навестила родственников и ужаснулась условиям, в которых вынуждены жить и учиться дети: группировка старших ребят не ходит в школу, устраивает по вечерам пьянки и оргии, истязает тех, кто не может дать сдачи, курит прямо в спальнях и кроет матом воспитателей за замечания.

Август Эдвин Мулди. Без присмотра. 1871

Из рассказа N., а также воспитателей, которые по понятным причинам не хотят обнародовать свои фамилии, следует, что не только дети, но и воспитатели очень напуганы и не знают, как им жить и где искать защиты. Сотрудники детдома говорят, что после скандала со «вшивыми душами», новый руководитель детского дома (этот человек уже долгое время работает с статусе исполняющего обязанности) оказался профнепригодным:

«Мы имеем дело с особенными детьми, и относиться к ним нужно по-особенному: направлять, вдохновлять, собственным примером демонстрировать лучшие человеческие качества. Без этой работы не переменить детское осознание, не убедить, что детдомовцы — не скот, которому лишь бы нажраться да спариться, а люди, достойные лучшей жизни.

Владимир Маковский. Беспризорные дети. 1872

Но вместо того чтобы решать вопросы воспитания, соблюдать режим, новый руководитель задабривает «самых буйных» воспитанников конфетками и сигаретками, закрывает глаза на их непотребства. А нам что остаётся? С таким отношением воспитанники нас, воспитателей, ни во что не ставят. Дошло до того, что уже и в школе на педсовете педагоги стали говорить: «Мы боимся ваших воспитанников, сделайте что-нибудь!»

Но руководство бездействует и переводит все стрелки на нас — мол, это мы плохие. Мы и рады бы уйти, а куда? В деревне работу не найти. Вот и работает у нас абы кто. К примеру, в одной из групп в воспитатели записали техничку, у которой даже медицинской книжки и среднего образования нет! Она день работает техничкой — день педагогом».

По словам N., обратиться в СМИ она решила после того, как увидела у племянника синяк на лице. Женщина считает, что написанные ею и её подопечными жалобы в опеку, скорее всего, будут проигнорированы. В процессе беседы корреспондента ИА REGNUM с преподавателями оказалось, что они и сами неоднократно писали безрезультатные жалобы руководству.

«Я проживаю в детском доме в группе <…> с Настей и Степаном. Я прошу помощи, так как не имею возможности учиться, отдыхать и делать уроки. Нас унижают, оскорбляют, бьют. Наши воспитатели нам не могут (помочь, — прим. ИА REGNUM), так как их унижают и оскорбляют. У меня пропадают личные вещи из-за того, что Настя собирает детей из других групп ко мне в спальню на всю ночь. Диана и Стёпа спят в одной кровати в моей спальне. В школу они не ходят (прогуливают)», — сказано в жалобе, которую написала одна из воспитанниц.

Сотрудница детского дома подтвердила, что всё написанное в данной жалобе, — правда. «Девятиклассница и восьмиклассник действительно сожительствовали. После того как эта жалоба ушла в опеку, руководство распорядилось определить мальчика в психбольницу. Там с этим просто — психиатр выдаёт чистый бланк и пишется всё, что нужно потом. Как всё успокоится, парня вернут в детдом и всё продолжится. Я не скажу, что дети плохие, просто с ними нужно работать», — пояснила преподаватель.

Также женщина подтвердила достоверность информации о недавней вспышке педикулёза:

« Медицина в детдоме попросту отсутствует. У нас нет ни педиатров, ни медсестёр. Это очень страшно. Нужно было везти двух инвалидов в санаторий — не повезли — оформлять некому».

Альбрехт Анкер. Суп для бедных. 1893

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Напомним, в ноябре 2019 года бывший директор этого детдома была осуждена сразу по двум статьям, предусмотренным ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение и растрата, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере»). Таков итог журналистского расследования редакции ИА REGNUM, в котором говорилось об ужасах, творящихся за закрытыми дверями специализированного учреждения. Но, судя по словам персонала и воспитанников, непотребства в группах и применение карательной психиатрии продолжаются.

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