Рязань, , 14:25 — REGNUM Авария с участием легкового автомобиля и грузовика произошла в Путятинском районе Рязанской области. В результате ДТП водитель легковушки в тяжёлом состоянии госпитализирован в больницу, его супруга и 10-месячная дочь погибли на месте, сообщили 7 февраля в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной информации, 6 февраля около 20:00 на 326 километре автодороги М-5 «Урал», 27-летний житель Пензенской области на Nissan Tiida, двигаясь в направлении Пензы, превысил скорость и столкнулся с седельным тягачом DAF с полуприцепом.

От удара грузовик опрокинулся на бок, а легковой автомобиль получил серьёзные механические повреждения, которые не подлежат восстановлению. Проводится проверка.