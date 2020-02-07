Москва, , 14:23 — REGNUM Новые эпизоды уголовного дела о хищениях в «Воентелекоме» стали поводом для допроса замглавы Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова. Об этом сообщает 7 февраля ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Арсланов находится на допросе по новым эпизодам дела», — пояснил источник.

Ранее стало известно о задержании Арсланова, которого обвиняют в крупном мошенничестве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генерал Арсланов стал фигурантом уголовного дела о махинациях при закупке спецтехники для ВС России. В декабре 2019 года его имущество общей стоимостью в несколько миллионов рублей было арестовано судом.

Читайте ранее в этом сюжете: ФСБ задержала замглавы Генштаба по делу о хищении 6,7 млрд рублей