Москва, , 14:07 — REGNUM В Москве следователи объявили в розыск предполагаемого заказчика поджога кабинета Никулинского районного суда на западе столицы. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба главного управления СКР по Москве.

Инцидент произошел в ночь на 6 февраля 2020 года. Неизвестный совершил поджог кабинета, расположенного в здании суда. В результате происшествия никто не пострадал. Следователи установили всех соучастников поджога, двое мужчин были задержаны.

«Непосредственный заказчик объявлен в розыск», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 6 февраля на первом этаже Никулинского суда Москвы произошло возгорание. Огонь удалось оперативно потушить. Как считают сотрудники полиции, задержанный бросил в окно первого этажа Никулинского суда бутылку с зажигательной смесью.

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