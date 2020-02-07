Самара, , 14:03 — REGNUM Четырех местных жителей в Самаре обвиняют в организации незаконного пребывания на территории России 700 иностранных граждан. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, в 2018 году обвиняемые организовали незаконное пребывание 700 иностранцев на территории России. Кроме этого, они фиктивно зарегистрировали по месту пребывания 94 иностранных гражданина.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ и ст.322.3 УК РФ.

Материалы уголовного дело переданы в суд для рассмотрения по существу.

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