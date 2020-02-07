Ростов-на-Дону, , 13:58 — REGNUM В Ростовской области на трассе Шахты — Владимировка произошло ДТП с участием микроавтобуса. В пассажирском транспорте находились 11 детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Авария произошла в 10:15 мск в Красносулинском районе. По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель автомобиля «УАЗ», который выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом «ГАЗель». Пассажирский транспорт перевозил на соревнования в город Шахты 11 воспитанников детско-юношеской спортивной школы (Кашарский район).

«В результате столкновения пострадали пассажиры ГАЗель — трое 13-летних детей, они получили ушибы и ссадины. Также пострадали два взрослых пассажира автомобиля УАЗ», — уточнили в ведомстве.