Омск, , 13:55 — REGNUM Проверка по факту ДТП с участием двух пассажирских автобусов проводится в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном УМВД.

Авария произошла утром 7 февраля на ул. Маяковского. Предварительно установлено, что водитель пассажирского автобуса ПАЗ (маршрут №95) в районе остановки «Большевичка» допустила наезд на стоящий пассажирский автобус ЛиАЗ.

За помощью к медикам обратились пять пассажиров автобуса ПАЗ. Признаков опьянения у водителей не обнаружено, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, микроавтобус Волгодонск — Краснодар с пассажирами попал в ДТП.