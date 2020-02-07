Москва, , 13:54 — REGNUM В течение ближайших 10 дней будет вскрыта допинг-проба «Б» российского боксёра Александра Беспутина. Об этом 7 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную боксёрскую ассоциацию (WBA).

«Допинг-проба «Б» должна быть вскрыта в течение 10 дней», — говорится в сообщении.

Напомним, 1 декабря 2019 Беспутин завоевал чемпионский пояс, победив Раджаба Бутаева по очкам единогласным решением судей. После боя он сдал положительный допинг-тест.

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