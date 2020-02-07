Северодвинск, Архангельская область, , 13:48 — REGNUM 47-летний житель Северодвинска, выбросивший своих собак с балкона, может лишиться свободы сроком от 3 до 5 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Архангельской области.

Следствие установило, что 12 ноября 2019 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после конфликта с супругой из-за недобросовестного осуществления ею ухода за собаками выбросил животных через балкон с высоты 4 этажа на улицу, от чего они скончались.

О преступлении в дежурную часть Северодвинска сообщили очевидцы произошедшего.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело направлено в суд.