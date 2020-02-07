Ростов-на-Дону, , 13:41 — REGNUM Рейс авиакомпании «Азимут» сообщением Ростов-на-Дону — Санкт-Петербург был вынужден вернуться в аэропорт вылета. В пресс-службе воздушной гавани «Платов» уточнили, что экстренная посадка произошла по техническим причинам.

Как сообщает ИА REGNUM, согласно онлайн-табло аэропорта «Платов», Sukhoi Superjet 100 с пассажирами должен был вылететь в 10:05 мск. В настоящее время посадка на рейс A4−203 закончена.

ИА REGNUM напоминает, что это не первый инцидент с бортом авиакомпании «Азимут». В январе 2020 годе в международном аэропорту «Платов» экстренно приземлился Sukhoi Superjet-100 сообщением Краснодар — Нижний Новгород. Причиной аварийной посадки стало срабатывание датчика расхода топлива.

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