Москва, , 13:31 — REGNUM Измайловский суд Москвы на 40 тысяч оштрафовал хоккеиста московского «Спартака» Михаила Котляревского за езду с поддельными правами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Котляревский признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 («Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа»).

Автомобиль хоккеиста был остановлен в районе Соколиной горы. Подлинность прав хоккеиста вызвала сомнение у сотрудников ГИБДД. В результате чего на место задержания была вызвана следственно-оперативная группа.

Экспертам удалось доказать, что водительские права хоккеиста не были выпущены АО «Гознак», изготовляющим данную продукцию на территории РФ.

Котляревский своей вины не признает. По его словам, он не знал, что права поддельные.

22-летний нападающий Михаил Котляревский выступает за «Спартак» с сезона 2018/2019.