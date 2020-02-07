Турочакский район, Алтай, , 13:29 — REGNUM Заболеваемость ОРВИ в Республике Алтай на минувшей неделе выросла в полтора раза по сравнению с предыдущей неделей. Как сообщили ИА REGNUM в управлении Роспотребнадзора по региону, в больницы обратились 1766 человек, из них госпитализировали 41 человека.

Большая часть заболевших и госпитализированных — дети. Также с начала года зарегистрировано 15 случаев заболевания гриппом.

«Из-за отсутствия на занятиях более 20% учеников по причине заболевания ОРВИ полностью приостановлены занятия в 8 школах в сёлах Кебезень, Курмач-Байгол в Турочакском районе, 2 школы в с. Кош-Агач, школа в с. Тобелер — Кош-Агачского района, 2 школы в с. Онгудай», — отметили в управлении.

Ещё в пяти школах учебный процесс приостановлен частично.

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