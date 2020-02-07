Москва, , 13:24 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Москве заместителя начальника Генштаба — начальника Главного управления связи Вооруженных сил Халила Арсланова. Об этом 7 февраля сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что генерал-полковник был задержан утром 7 февраля у себя дома. Позже его доставили к следователю Главного военного следственного управления, который ранее предъявил ему обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

После дачи показаний его под конвоем доставили в 235-й гарнизонный военный суд, в котором военный прокурор намерен ходатайствовать об аресте Арсланова на два месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, высокопоставленный силовик стал фигурантом уголовного дела о махинациях при закупке спецтехники для ВС России. В декабре 2019 года Московский суд арестовал имущество Арсланова, общая стоимость которого оценивается в несколько миллионов рублей.

Также по данному делу проходит начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления Вооруженных сил Российской Федерации полковник Павел Кутахов.

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