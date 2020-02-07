Воронеж, , 13:24 — REGNUM Пять человек за трое суток 5−7 февраля погибли при пожарах в жилых домах в Воронежской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области. Специалисты связывают увеличение числа трагедий на пожарах с пришедшим в регион похолоданием.

Так, 5 февраля в Рамонском районе при пожаре погибли два человека, мужчина и женщина. 6 февраля в Воробьёвском районе и в Борисоглебске результате пожаров погибли два человека. Ещё один мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Россошанском районе.

Как правило, говорят спасатели, пожары происходят в деревянных частных домах, причина — короткое замыкание электроприборов или проводки, неисправность или перекаливание дровяных печей.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля в Вязьме Смоленской области при пожаре в жилом доме погиб пожилой мужчина. Хозяйке дома удалось спастись.