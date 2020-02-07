Казань, , 13:21 — REGNUM В Татарии по факту обнаружения тела 84-летней женщины с телесными повреждениями возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Об этом сообщает Следственный комитет России.

По версии следствия, в одном из домов в селе Беркет Ключ Черемшанского района, 55-летний сын потерпевшей в состоянии алкогольного опьянения расправился с женщиной, после чего совершил суицид.

В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле прошлого года уголовное дело об убийстве было возбуждено после обнаружения в подмосковном микрорайоне Сходня тел 54-летней женщины и её 25-летнего сына. По предварительным данным, женщина погибла от рук своего сына. Между родственниками произошла ссора, мужчина ударил мать по голове. Затем он покончил с собой.